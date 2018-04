Dibilang Sahabat ke Amerika Ketok Magic, Nia Ramadhani Beri Jawaban Santai

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris yang kini menjadi ibu rumah tangga, Nia Ramadhani, menerima pujian bernada sindiran dari seorang temannya.

Pujian itu dituliskan melalui komentar pada unggahan foto Nia Ramadhani yang diunggah beberapa waktu lalu.

Pengguna akun bernama @langkahbylinalee, tersebut awalnya memuji kecantikan Nia.

Pada akhir kalimatnya, ia juga mengucapkan ulang tahun untuk suami Nia Ramadhani, Ardi Bakrie.

Berikut percakapan keduanya yang saling berbalas pada kolom komentar.

langkahbylinalee: Makin kinclong ya nek @ramadhaniabakrie. Happy B'day for your husband wish him all the best.

ramadhaniabakrie: masa sihh ciii? Bisa aja mulut lu manis2in gw!

langkahbylinalee: @ramadhaniabakrie beneraaann... Curiga ke amerika ketok magic.

ramadhaniabakrie: @langkahbylinalee hahaha! Lu perhatiin dong, gw makin kinclong karena AURA gw keluarrr wak! Lu mau ke negara mana juga, ga bakal dapet Aura kaya eike! Emg udah ada di diri gw! HAHAHA SIRIKKK KANNN!!!

Berikut screenshot yang beredar di media sosial: