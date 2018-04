Peringati Hari Kelahiran Bondan Winarno, Ucapan yang Diunggah Putrinya Bikin Terharu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hari ini, (29/4/2018), merupakan hari kelahiran penulis sekaligus pakar kuliner kondang, mendiang Bondan Winarno.

Salah satu anaknya, Gwendoline Winarno merayakan hari lahir mendiang ayah tercinta dengan mengunggah foto masa lalunya dengan Bondan Winarno di Instagram.

Pada foto itu, Gwen dan Bondan Winarno tampak menyunggikan senyuman manisnya.

Gwen pun menuliskan ucapan kepada sang ayah di dalam caption.

"Happiest birthday in heaven papa," tulis Gwen.

Diungkapkan pula bahwa hari ini merupakan kali pertama ia tidak merayakan ulang tahun sang ayah, mengingat pada bulan November 2017 lalu Bondan Winarno berpulang ke Sang Pencipta.

Selain itu, Gwen juga meyakini bahwa ayahnya telah hidup bahagia di surga,

"I know you got the best seat, best food, best cake, best music, best company, and best party in the house," tambah Gwen.