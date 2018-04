Posting Foto Begini, Aura Kasih Disebut sedang Galau, Nafa Urbach Beri Komentar Seperti Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Unggahan Instagram Aura Kasih baru-baru ini menjadi sorotan warganet.

Penyanyi sekaligus aktris cantik itu membubuhkan caption bernada galau dalam unggahannya pada Sabtu (29/4) berikut ini.

"Not single, not taken, just waiting for something real," ungkap Aura Kasih pada caption unggahan di atas.

Melihat caption tersebut, banyak warganet yang berspekulasi dengan mengaitkannya dengan hubungan asmara.

Apalagi dalam foto tersebut, wanita 31 tahun itu tampak sendirian dan membuang pandangan dari kamera.

Ada yang menduga jika Aura Kasih sedang membutuhkan kepastian dari sang kekasih.

Bahkan ada pula yang menduga jika mantan kekasih Glenn Fredly itu sedang dalam hubungan asmara yang rumit.

vini_ariniL: "Minta kepastian aja neng."

greenpapajas: "Complicated ni jd statusnnya."

bernarditio.btp: "Siip captionnya, semoga segera ketemu."