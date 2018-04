Siapa Sangka, Kini Populer Artis Dangdut Ini Tak Sungkan Manggung di Acara Hajatan

via vallen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Meski telah terkenal sebagai pedangdut nasional, namun penyanyi dangdut Via Vallen mengaku tetap kangen manggung di hajatan kampung.

"Ya kangen, Via itu kalau misalnya ini lagi pulang kampung, Via kalau kangen bilang," kata Via Vallen saat ditemui di SCTV Music Awards 2018 yang digelar di Emtek City, Daan Mogot, Jakarta Barat, Jumat (27/4/2018).

Bahkan, jika Via ada waktu, pelantun "Sayang" itu tidak menolak tawaran tampil bersama Orkes Melayu OM Sera yang telah membesarkan namanya.

"Kalau teman-teman Sera manggung terus Via free nih, pengin nyanyi lagi di panggung. Via pasti bilang," ucapnya.

Tak jarang beberapa tawaran tampil di hajatan kampung masih mampir padanya dan diterima.

Pasalnya, Via tak mau meninggalkan panggung kecil di mana ia memulai karier.

"Ada beberapa yang kontak. Tapi kalau Via pas selo, ya Via mau. Jadi Via tetap enggak ninggalin (panggung) daerah," tukasnya.

Sebelum dikenal sebagai penyanyi dangdut tersohor, Via Vallen diketahui mengawali kariernya di panggung-panggung kecil di beberapa daerah di Jawa Timur.

Via yang tergabung dengan Orkes Melayu OM Sera lantas melejit setelah menyanyikan lagu "Sayang".

