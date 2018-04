Dalam Waktu Singkat Wanita-wanita Cantik Ini Bisa Raup Uang Puluhan Juta Rupiah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kenapa pameran mobil selalui dihiasi perempuan cantik? Ada yang bilang, alasannya karena mobil adalah dunianya lelaki.

Jadi, “bumbu” yang bisa ditambahkan untuk memikat adalah lawan jenisnya, yakni perempuan.

Baca: Kelompok #2019GantiPresiden Ternyata Menghina Anak Artis yang Idap Autis, Curhatannya Pilu!

The heels and the wheels, kombinasi mematikan untuk membuat pria tekuk lutut. Teori ini barangkali benar.

Beragam penggolongan diberlakukan tak resmi di dalam dunia “anak jaga” ini. Sebutannya pun beragam, dari mulai Sales Promotion Girl (SPG), Female Presenter (FP), Umbrella Girl, dsb.

SPG adalah istilah yang paling jamak digunakan. Ada semacam pembagian untuk SPG ini mulai dari kelas A,B, dan C.

Kelas C adalah yang paling sederhana, contohnya SPG yang berjaga di ajang promosi kecil di dalam supermarket kelas menengah.

Adapun kelas B, di dalam perhelatan motor show, biasanya bertugas di gerai suku cadang atau stan kecil lainnya. Kedua kelas inilah yang lazim disebut SPG.

Bagaimana dengan kelas A? Mereka lebih suka menyebut dirinya usher atau female presenter.

Barangkali ini untuk membedakan dengan dua kelas lainnya yang lebih rendah. Gadis-gadis yang bertugas di booth pabrikan mobil besar, biasanya berasal dari kelas ini.

Karena tak kasat mata, pembagian kelas ini berlangsung alami mirip seleksi alam. Hanya berdasarkan pengalaman, informasi mulut ke mulut, juga sejarah kerja.