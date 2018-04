Ini Rencana Besar Penyanyi Ello Usai Bebas dari Kasus Narkoba yang Membelitnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Aurelie Moeremans bercerita bahwa kekasihnya, Marcello Tahitoe atau Ello, ingin membuatnya terkejut.

Namun, Aurelie ternyata sudah tahu soal rencana Ello manggung di saat masih menjalani rehabilitasi rawat inap di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur.

"Sebenernya aku tahunya Ello manggung dari orang lain. Jadi si Ello ini sempat mau suprise gitu," kata Aurelie saat ditemui dalam acara Cree Pour Creer Inksomnia x Rama Dauhan, di kawasan Kemang, Jumat (27/6/2018).

"Kayak 'Eh eh aku (Ello) bisa keluar'. Ternyata, aku ada kerjaan hari itu, jadi dia kayak 'Ah ya udahlah, aku cuma kasih tahu aja, by the way aku manggung nih gini-gini'," sambungnya bercerita.

Sayangnya Aurelie tidak bisa menyaksikan penamlilan sang kekasih karena sedang sibuk mempromosikan film barunya.

"Terus aku bilang 'Oh iya aku sebenarnya udah tahu dari orang. Mau suprise ya?' tapi gagal. Soalnya aku enggak bisa, aku waktu itu lagi di luar kota kayaknya. Aku enggak bisa nemenin," ucap Aurelie.

Bintang film El itu juga terpaksa melewatkan kesempatan kedua untuk melihat Ello, yang rencananya akan kembali tampil malam ini di Central Park, Jakarta Barat.

Tapi, dia berjanji untuk datang saat pelantun "Masih Ada" itu bebas dari masa rehabilitasinya.

"Dia besok (Sabtu) juga manggung, aku enggak bisa nemenin. Aku ke Bandung. Tapi pokoknya bulan Mei dia akan keluar, pasti aku akan datang," imbuhnya.

Rencana Ini