Polres Way Kanan Gelar Sertijab, Ini Daftar Pejabat yang Terkena Rotasi

Polres Way Kanan menggelar upacara pelantikan dan sertijab di halaman mako Polres Way Kanan, Senin (30/04/2018).

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Polres Way Kanan menggelar upacara pelantikan dan sertijab Wakapolres Way Kanan, Kabagren, Kapolsek Pakuan Ratu, kapolsek Way Tuba, Kapolsek kasui dan Kapolsek Negeri Besar Polres Way Kanan, di halaman mako Polres Way Kanan, Senin (30/04/2018).

Kegiatan dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi, Pejabat Utama, Kapolsek Jajaran, anggota, Ketua pengurus Cabang Bhayangkari Polres Way Kanan beserta pengurus.

Kapolres Way Kanan Bertindak selaku Inspektur Upacara mengatakan serah terima ini dilaksanakan mendasari surat telegram Kapolda Lampung Nomor: ST / 381 / IV / KEP. / 2018 pada tanggal 21 april 2018 tentang pemberitahuan pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkuan Polda Lampung.

Mutasi jabatan di lingkungan organisasi Polri merupakan hal yang biasa sebagai kelanjutan regenerasi kepemimpinan dengan memberikan kesemapatn seluas-luiasnya kepada perwira guna mengembangkan kariernya melalui jenjang penugasan yang beragam.

Dimana pelaksanaan sertijab antara Wakapolres Way Kanan Kompol Leo Dedy De Fretes, akan menempati jabatan baru sebagai Pamen Ro SDM Polda Lampung dalam rangka Diksespimmen tahun 2018 digantikan oleh Kompol Vicky Zulkarnain Sespripim Polda lampung diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakapolres Way Kanan.

Selain jabatan Wakapolres, jabatan Kabag Ren juga mengalami pergeseran sebelumnya Kompol Tami Mudari menjabat Kabaren Polres Way Kanan, kini dimutasi sebagai Pamen Polres Way Kanan dalam rangka penugasan dliuar struktur pada PT KAI digantikan oleh Kompol Alikoni Kabagren Lampung Utara diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabagren Polres Way Kanan.

Iptu Riffki Bashori Kapolsek Way Tuba akan menempati jabatan baru sebagai PS Kapolsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan mengantikan AKP Wilzon Matdung dalam rangka pensiun.





Selain Itu, PS Kapolsek Kasui Iptu Saeful Nawas menggantikan Kapolsek Waytuba, dan Iptu Nur Muhammad Sembiring Kapolsek Negeri Besar diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Kapolsek Kasui serta Iptu Kodariah Panit 1 Binmas Polsek Baradatu diangkat dalam jabatn baru sebagai Kapolsek Negeri Besar.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Way Kanan, AKBP Doni mengucapkan terimakasih atas kinerja Wakapolres, Kompol leo Dedy De Fretes dan Kabag Ren, Kompol Tami selama ini telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Demikian juga terhadap penjabat yang baru, selamat datang dan bertugas yakni Kompol Vicky Zulkarnain dan Kabag Ren, Kompol Ali Koni, kata Kapolres, dengan pengalaman yang ada, tentu akan mampu mengemban jabatan dan semoga tetap selalu amanah dalam setiap jabatan yang disandang serta lebih baik lagi baik dari sisi kamtibmasnya.