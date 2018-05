Ayah Dipo Latief Rayakan Ulang Tahun, Ini yang Dilakukan Nikita Mirzani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA -- Artis peran dan pembawa acara Nikita Mirzani (32) mengaku hadir kira-kira lima menit saja dalam acara ulang tahun pengusaha Abdul Latief pada 27 April 2018.

Abdul Latief adalah ayah dari Dipo Latief, pria yang disebut oleh Nikita sudah menikah dengannya.

Nikita menyatakan hal itu untuk membantah sangkaan orang-orang bahwa ia tak diundang oleh keluarga besar Dipo.

"Dateng, karena ramai banyak orang, enggak lama, ya sekitar gitu (lima menit)," ucap Nikita dalam wawancara di Studio TransTV, kawasan Tendean, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Nikita juga mengaku bahwa ia datang terlambat karena harus lebih dulu menjemput anak-anaknya dari sekolah dan menyelesaikan pekerjaannya.

Namun, Nikita Mirzani tak bisa menunjukkan bukti foto kehadirannya dalam acara tersebut membungkam dugaan para warga net.

Suasana acara itu, lanjut Nikita, ramai. Bahkan, untuk bersalaman dengan ayah Dipo pun ia tidak sempat.

"Memang enggak ada foto, Dipo dateng juga cepet banget. Selesai itu, semua kerja lagi. Pas dateng udah crowded, jadi enggak sempat salaman. Banyak tamu, kan ada Pak Prabowo dateng, ada temen-temennya. Kalau kado, ada lah, he he he," ceritanya.

Nikita Mirzani menambahkan bahwa sebenarnya ia hadir atau tidak ke pesta ulang tahun ayah Dipo, bukanlah masalah.

Namun, muncul dugaan bahwa ia belum diterima di keluarga Dipo, karena tak terlihat dalam acara tersebut, baik lewat foto maupun video yang beredar.

"Sebetulnya, dateng enggak dateng, enggak masalah, karena bukan pesta yang gimana-gimana. Yang dateng semua laki yang berumur, partner pengusaha, risih ya," ujarnya.

"Kalau soal netizen, gue mah udah biasa dikomentari enggak baik. (Mengenai dugaan tak diterima sebagai menantu), enggak apa-apa juga, kan yang ngejalanin anaknya bukan orangtuanya," sambungnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nikita Mirzani Mengaku Hanya Lima Menit di Acara Ulang Tahun Ayah Dipo Latief"