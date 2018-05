Begini Alasan Kabag Humas PDAM Way Rilau yang Mengunggulkan Liverpool Atas AS Roma

AS Roma vs Liverpool

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Pertarungan antara AS Roma yang akan menguji ketangguhan Liverpool di semifinal leg kedua Liga Champions akan dibuktikan pada pertandingan dinihari nanti.

Kabag Humas PDAM Way Rilau Bandar Lampung, Agung Purnama memprediksi Liverpool akan dapat mengalahkan AS Roma pada pertandingan tersebut.

"Kemungkinan Liverpool akan lebih unggul. Sebab, menyerang dan bertahannya bagus. Kalau prediksi skor 1-0 buat AS Roma," ungkapnya, Rabu, 2 Mei 2018.

Sementara, Owner deArte Cafe sekaligus deLOTUZ Kitchen Jini Wijaya yakin Liverpool akan mampu membungkam AS Roma pada semifinal leg kedua Liga Champions.

Ia mengatakan, untuk dapat lolos AS Roma musti mencetak minimal 3 gol tanpa balas ke gawang Liverpool, sebab di leg pertama di kandang Liverpool skor akhir 5-2 untuk kemenangan Liverpool.

"Jadi meski AS Roma main di kandang sendiri, tentu tidaklah mudah. Apalagi Liverpool lagi on fire dan ada Mohamed Salah yang juga lagi on fire. Meski begitu, semangat main di kandang sendiri dari tim lawan juga perlu diwaspadai," jelasnya.