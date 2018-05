Dikenal Kaya Raya, Begini Perlakuan Penyanyi Papan Atas ke Orangtuanya di Kampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama Zaskia Gotik masuk dalam jajaran pedangdut papan atas tanah air.

Tak hanya laris bernyanyi di sejumlah stasiun televisi atau di panggung-panggung off air, penyanyi berdarah Sunda ini juga kerap tampil di sejumlah variety show.

Bahkan, belum lama ini dia juga menjajaki dunia perfilman Tanah Air.

Dengan popularitasnya itu, bukan tidak mungkin bagi Zaskia untuk hidup mewah dan glamor di ibu kota.

Kendati demikian, rupanya penyanyi yang terkenal dengan goyangan itik ini begitu menaruh hormat pada kedua orang tuanya.

Salah satunya tampak dari unggahannya di akun Instagram, Rabu (2/5/2018) berikut ini.

Dalam foto itu, Zaskia mengunggah foto berupa screenshot ketika ia melakukan video call dengan ayah dan ibunya di sela jadwal padat.

Ia pun menyertakan kalimat manis untuk ayah dna ibunya yang berada di kampung.

"My life,my everything, love them soo much," tulis Zaskia melalui akun @zaskia_gotix.

Sontak unggahannya itu lantas banjir komentar netter.

"Sukak sm teteh yg sll syg ibu sm Bapak. Sederhana.selalu bahagia ya teh. Semoga makin ngalir trs rezekynya. Dn sukses ya the. Aminallahummaamin," tulis akun winda_ikhwani_harahap.