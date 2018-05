Jadi Female Presenter, Wanita-wanita Cantik Ini Raup Puluhan Juta Rupiah dalam Sekejap

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Mengapa pameran mobil selalui dihiasi perempuan cantik? Ada yang bilang, alasannya karena mobil adalah dunianya lelaki.

Jadi, “bumbu” yang bisa ditambahkan untuk memikat adalah lawan jenisnya, yakni perempuan.

The heels and the wheels, kombinasi mematikan untuk membuat pria tekuk lutut.

Teori itu barangkali benar.

Beragam penggolongan diberlakukan tak resmi di dalam dunia "anak jaga" ini. Sebutannya pun beragam, dari mulai Sales Promotion Girl (SPG), Female Presenter (FP), Umbrella Girl, dan sebagainya.

SPG adalah istilah yang paling jamak digunakan.

Ada semacam pembagian untuk SPG ini mulai dari kelas A, B, dan C.

Kelas C adalah yang paling sederhana, contohnya SPG yang berjaga di ajang promosi kecil di dalam supermarket kelas menengah.

Adapun, kelas B di dalam perhelatan motor show, biasanya bertugas di gerai suku cadang atau stan kecil lainnya.

Kedua kelas itulah yang lazim disebut SPG.