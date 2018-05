Laga AS Roma Vs Liverpool, Begini Kata Owner deArte Cafe

AS Roma vs Liverpool

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Owner deArte Cafe sekaligus deLOTUZ Kitchen Jini Wijaya yakin Liverpool akan mampu membungkam AS Roma pada semifinal leg kedua Liga Champions.

Ia mengatakan, untuk dapat lolos AS Roma musti mencetak minimal 3 gol tanpa balas ke gawang Liverpool, sebab di leg pertama di kandang Liverpool skor akhir 5-2 untuk kemenangan Liverpool.

"Jadi meski AS Roma main di kandang sendiri, tentu tidaklah mudah. Apalagi Liverpool lagi on fire dan ada Mohamed Salah yang juga lagi on fire. Meski begitu, semangat main di kandang sendiri dari tim lawan juga perlu diwaspadai," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Metro Fahmi Anwar menjagokan AS Roma menang pada semifinal leg kedua Liga Champions.

"Kemungkinan besar Roma menang dari Liverpool karena main di kandang sendiri. Tapi, apakah lolos atau tidak, itu memang butuh keajaiban kedua kalinya. Karena harus tiga gol ya," ujarnya, Rabu (2/5).

Namun demikian, ia menilai, untuk lolos ke partai final, Liverpool punya kans lebih besar ketimbang AS Roma. "Roma menang nanti malam, cuma mungkin yang lolos Liverpool ke final. Kira-kira 2-1 lah skor," tuntasnya.

Wakil Bupati Pringsewu Fauzi memprediksi kemenangan untuk Liverpool atas AS Roma dalam semifinal Leg kedua Liga Champions. Fauzi memperkirakan kemenangan Liverpool atas Roma dengan skor 2-1.

Fauzi menuturkan, prediksi kemenangan didasarkan ketika bermain di kandang Liverpool, Mohamed Salah dkk menang dengan skor 5-2. Selain itu, tim Liverpool saat ini sedang onfire, atau dalam percaya diri tinggi. "2-1 kemenangan untuk Liverpool," tuturnya.