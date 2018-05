LIVE STREAMING AS Roma Vs Liverpool di SCTV. Kick Off Jam 01.45 WIB, Jangan Lewatkan

AS Roma vs Liverpool

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Liverpool akan bertandang ke markas AS Roma pada hari Kamis (2/5/2018) pukul 01.45 WIB malam ini.

Laga ini merupakan kelanjutan dari leg kedua babak semifinal Liga Champions musim 2017/2018.

Rencananya pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Olimpico.

DATA STATISTIK PERTANDINGAN LIVERPOOL VS AS ROMA

Head to Head Liverpool vs AS Roma

25/04/2018 Liverpool 5 – 2 AS Roma

02/08/2016 Liverpool 1 – 2 AS Roma

24/07/2014 Liverpool 0 – 1 AS Roma

26/07/2012 Liverpool 1 – 2 AS Roma