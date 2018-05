Ngaku Telat 2 Bulan, Lucinta Luna Malah Di-bully Netizen

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Lucinta Luna kembali menjadi bulan-bulanan netizen.

Hal ini menyusul pengakuannya yang telat dua bulan.

Lucinta menyatakan tersebut di kolom komentar akun Instargam milik Stasya Bwarlele, seorang model.

Tak ayal, pernyataan tersebut pun menggundang beragam komentar dari warganet.

deviana3085@lucintaluna kak luna klo mng kk hamil shrusnya di tutupin bukan di pemeran, nech yg bikin orang tambah curiga..wanita yg udh nikah ja mlu krn hamil di luar nikah, apa lg kak luna blm nikah tiba2 hamil orang jg brpikir 1000x kak

18_mawarYakali cewe tulen mah gak mungkin ngumbar ke media "saya telat 2 bulan" belum menikah? Udh hamil? Malu lah KALAU CEWE TULEN YAH! Malu sekali itukan AIB. ini sih yaa you know what i mean laahhhhh tidak ada jiwa kewanitaan nya sama sekali sihhh~

zamrinahaifaPerasaan waktu di acara brownis pas ada ely sugigi tuh perut msh rata( khan baru bln april ini). Knp tiba2 perutnya udh kyk hamil 4 bln. Nggak mungkin banget. Khan blm jg sebulan dr acara brownis, tiba2 perut segede itu.

raniar61Minum obat cacing dulu, barangkali cacingan, maka nya perut nya gede

asyyafa@sriisninoviara iyya. hmil 2 bulan blum kliatan apa2. cma bgian bawah perut aj agk gndutn kyk telat haid biasa. ntr kl makin tua hmilnya baru deh makin buncit keatas. pngalamn sndri sih

Sebelumnya, Lucinta Luna memang dirumorkan sebagai seorang transgender.

Hal tersebut bahkan sempat diungkapkan mantan teman dekatnya, yang juga mengeluarkan bukti berupa video kala Lucinta tengah melakukan operasi di bagian alat kelamin.

Sebelum kemunculan sang teman, Lucinta mengaku bahwa ia akan membuktikan bahwa dirinya merupakan seorang wanita tulen lewat kehamilannya.

Dan usai dilamar oleh sang kekasih, seseorang yang berinisial D, Lucinta kini mengaku sudah telat dua bulan.