Sambangi Markas PWI Way Kanan, Wakapolres Minta Ini ke Awak Media

Laporan Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAYKANAN - Jalin silahturrahmi dengan Awak Media, Wakapolres Way Kanan sambangi Sekretariat PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Way Kanan.

Kunjungan Waka Polres Way Kanan Kompol Vicky Dzulkarnain didampingi Kasubag Humas Polres Way Kanan Iptu I Dewa Gede Anom dan Pama Polres Way Kanan dan ke Seketariat PWI Way Kanan dalam rangka mempererat jalinan silaturahmi antara Kepolisian dengan Jurnalis bertempat di Sekretariat, Balai Wartawan Jalan May Jendral Ryacudu Km 06 Blambangan Umpu Way Kanan, Rabu (2/5/2018).

Hamsah Ketua PWI Way Kanan yang baru terpilih kembali menjadi Ketua PWI Way Kanan mengatakan merupakan sebuah kehormatan kedatangan Wakapolres yang baru menjabat di Way Kanan ini, karena baru kali ini ada seorang Wakapolres langsung menjalin silaturahmi dengan awak media.

Dalam kesempatan ini, Wakapolres Way Kanan Kompol Vicky Zulkarnain memperkenalkan dirinya kepada Anggota PWI Way Kanan.

“Kami minta rekan-rekan untuk kerja samanya melalui organisasi ini antara kepolisian dengan Anggota PWI Way Kanan apapun itu bentuk nya karena kita tidak bisa lepas dari kerangka dari kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.

Ia juga berpesan kepada Anggota PWI Way Kanan untuk “Sukses melalui kebersamaan” dalam menjaga marwah sebuah Organisasi.