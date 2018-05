TDM Ajak Pemilik CRF di Lampung Gas Bareng

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG- Untuk semakin menghadirkan petualangan dengan sensasi berkendara yang baru, PT Tunas Dwipa Matra selaku Main Dealer Sepeda Motor Honda di Lampung menggelar kegiatan “Gas Bareng Owner CRF Lampung” menuju kota Metro yang di selenggarakan pada hari Selasa, 1 Maret 2018.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 15 peserta yang merupakan pemilik sepeda motor CRF150L yang berasal dari Bandar Lampung. Kegiatan ini selain bertujuan untuk ajang penyaluran hobi tetapi sebagai ajang sharing tentang part custom dan sharing tentang teknik Adventure.

Dalam kegiatan ini, tak hanya melewati aspal jalan raya dan jalanan pedesaan, tetapi juga menerjang trek off road, mulai dari jalan berbatuan hingga berlumpur tebal. Motor ini pun mampu menaklukkan tantangan di segala kondisi medan sehingga memberikan kebebasan pengendaranya untuk menikmati segala petualangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pecinta petualang akan merasakan sensasi berkendara saat menjelajah dengan mengendarai All New Honda CRF 150L.

Sales Manager TDM Radite Novandy Sadoso mengatakan, kegiatan ini diihadirkan selain sebagai ajang berkumpulnya para pecinta motor CRF150L, juga sebagai salah satu cara untuk semakin mempererat silaturahmi antar pecinta dan pengguna motor dengan konsep terbaru “Take You to Off Fun Ride” ini.

“Dalam kegiatan ini diharapkan dapat semakin menyatukan rasa persaudaraan antar sesama pengguna CRF150L dan dapat menjadi wadah bagi para bikers untuk bertukar pikiran serta berbagi pengalaman, khususnya tentang All New Honda CRF150L," jelasnya dalam rilis, Rabu (3/5).

All New Honda CRF150L sendiri hadir dengan penyematan desain terbaru, fitur unggulan baru dan mesin baru yang nyaman digunakan untuk berkendara di jalan raya dan menaklukkan berbagai rintangan. All New Honda CRF150L akan menghadirkan petualangan bagi pengendara setiap hari karena memberikan sensasi berkendara menyenangkan baik di jalanan penuh tantangan maupun di jalan raya.

All New Honda CRF150L hadir dengan tema styling melalui tampilan fungsional yang tajam dan tangguh. Desain terbaru motocross sesungguhnya terinspirasi dari model CRF untuk kompetisi. Model ini hadir dengan konsep compact Headlight yang membentuk sudut tajam yang memperkuat kesan fearless menaklukan setiap medan.

Motor ini juga memiliki New Taillight dengan desain lampu tajam, sporty dan compact yang memberikan kesan agresif. Digital Panel Meter berukuran compact namun menghadirkan informasi berkendara akurat dan mudah terbaca. (ana/*)