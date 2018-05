Via Vallen Ungkap Masa Lalunya: Pernah Diseret Orangtua di Lampu Merah Saat Lakukan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi dangdut Via Vallen mengaku pernah mengamen.

Ia berbagi cerita tentang pengalaman yang didapatnya ketika masih duduk di kelas 5 SD itu.

"Ya memang Via dulu ngamen. Dulu Via tinggal di lingkungan yang penuh banget pengamen, terus akhirnya Via ikut mereka ngamen," kata Via usai konser Via Vallen Dangdut Never Dies di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (1/5/2018).

Kali pertama ngamen, pelantun "Sayang" ini mengaku bingung melihat rekannya yang sudah siap dengan beragam alat musik sementara ia hanya ia hanya bermodal suara dan tepuk tangan.

"Pas Via lihat mereka ngamen di lampu merah ke mobil-mobil. Akhirnya Via nyoba tanpa alat musik apa-apa, cuman tepuk tangan saja terus dapat uang," ungkapnya.

Via menuturkan, ia mengamen karena ingin membeli barang yang diinginkannya dengan hasil jerih payah sendiri.

"Dari situ Via ketagihan, karena dari situ, dulu kan Via susah ya, mau beli baju baru aja nunggu Lebaran dulu, jadi setahun sekali beli baju baru. Akhirnya dari ngamen itu Via bisa beli baju, buat jajan sekolah," ucapnya.

Menurut Via, ia mengamen tanpa sepengetahuan kedua orangtuanya.

