Sebelum Jadi Bintang dan Kaya Raya, Via Vallen Pernah Alami Hal Menyakitkan Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa yang tak mengenal Via Vallen yang kini menjelma menjadi pedangdut papan atas tanah air saat ini.

Penampilannya di Indonesia Choice Award (ICA) 2018 mendapat apresiasi tinggi dari musisi dan insan musik tanah air.

Posisi ini diraih pedangdut asal Sidoarjo dengan tidak mudah.

Dia mengawali kariernya dari nol, mulai dari panggung-panggung di hajatan kampung.

Bahkan, beberapa tahun lalu, Via pernah nekat mengamen di jalanan bersama adiknya.

Via menuturkan, kejadian itu membuatnya harus berurusan dengan Satpol PP.

"Jadi ceritanya Via ngamen. Pas ketangkap Satpol PP itu adik-adiknya Via ikut semua. Ada Mela, nah Mela itu masih kecil banget, Via kelas 5 SD berarti Mela masih 5 tahun," kata Via dalam jumpa pers usai konser Via Vallen Dangdut Never Dies di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (1/5/2018).

Saat asyik mengamen bersama sang adik, tiba-tiba ada petugas Satpol PP datang

"Terus ada Satpol PP datang. Via sudah lari, enggak ketangkap, tapi adik aku yang paling kecil itu sudah digendong sama Satpol PP," ujarnya.

Melihat adiknya diamankan Satpol PP, pedangdut asal Sidoarjo, Jawa Timur, ini pun lantas turut menyerahkan diri.