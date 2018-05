Artis Cantik Ini Jadi Kuli Bangunan demi Dirikan Sebuah Rumah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Artis peran Raline Shah menjadi kuli bangunan dadakan untuk mendirikan sebuah rumah dalam kegiatan sosial.

Hal itu diketahui dari insta story Raline, @ralineshah, yang dikutip Kompas.com, Kamis (3/5/2018).

Dalam sebuah cuplikan video pertama, Raline yang tengah dalam perjalanan dari dalam mobil menjelaskan tujuannya.

"Hai, hari ini kita lagi jalan ke Sentul untuk membangun rumah untuk Habitat For Humanity. Wish us luck," ujar Raline.

Pada video lainnya, Raline berubah menjadi seorang kuli bangunan.

Dengan pakaian biru dan mengenakan helm proyek, Raline sibuk mengangkat bata-bata hebel.

Ia mengangkat tiga bata hebel untuk dipotong dan dipasang sebagai dinding rumah.

Wajah sumringah dan dukungan orang-orang di sekitarnya membuat Raline begitu ceria.

Ia pun tak canggung saat mengergaji bata ataupun memasang bata-bata itu menjadi dinding.

"I got it. Tiga lapis (bata) sudah. Saya enggak perlu nge-gym hari ini," ujar dia.

Di akhir insta story, Raline berfoto bersama rekan-rekan yang terlibat dalam kegiatan sosial itu.

Mereka berfoto ramai-ramai bersama warga setempat.

