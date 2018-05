Diisukan Transgender dan Hobi Mengumbar Aurat, Mimpi Artis Ini untuk Jadi Mualaf Terbongkar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Disc jockey asal Thailand DJ Katty Butterfly kini banyak berubah tak lagi mengumbar dada besarnya di media sosial.

DJ cantik itu juga tak mau lagi membuka bajunya untuk dipamerkan di muka umum.

Hal itu Ia tulis di salah satu postingannya yang langsung menuai banyak dukungan.

"dutttt baju buka dongggg mau ya okay? dut ga mau buka lagi maaf ya. heloooo piye kabare jogjakarta sampai jumpa on 4th mei 2018 di liquid jogja dut on stage "

Bahkan DJ dengan nama asli Poltee Kattarey itu kini justru terkenal dengan aksi makan-makannya di media sosial.

Makannya yang lahap meski dengan menu sederhana ini tuai pujian warganet.

Ia tak malu dan gengsi meski seorang perempuan namun makan seperti kelaparan.

Berbagai sayuran mentah yang terlihat aneh jika dimakan, Katty tak malu untuk memakannya.

Bahkan, ia mengaku suka makan pete.