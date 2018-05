Truk Fuso Muatan Galon Hajar Pikap di Campang Raya

Laporan Reporter Tribun Lampung Hanif Mustafa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Bandar Lampung. Sebuah truk Mitsubishi Fuso BE 9050 C menyeruduk mobil pikap Daihatsu Grand Max warna hijau BE 9183 DR, Jumat, 4 Mei 2018.

Peristiwa ini terjadi di depan gudang batu Jalan Alimudin Umar, RT 05 Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, sekitar pukul 15.30 WIB.

Pikap tersebut dikemudikan Suranto (25), warga Dusun III, Jati Agung, Lampung Selatan, bersama rekannya, Indra Saputra (20), warga Karang Sambung, Lampung Selatan.

Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, mobil pikap ringsek di bagian depan karena sempat terjepit di bak samping truk. Sementara truk tersebut mengalami kerusakan di bagian depan dan roda-roda akibat menghantam tembok gudang.

Beberapa galon berisi air mineral pun sempat jatuh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, pengemudi dan kernet pikap mengalami luka-luka. (*)