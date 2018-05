Foto Kehamilan Poppy Bunga Banjir Pujian Netizen, Disebut Cantik Hingga Mirip Anak Kuliahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis cantik Poppy Bunga saat ini tengah merasakan kebahagiaan mengandung anak keduanya.

Kandungannya sudah memasuki usia 6 bulan.

Menanti kelahiran buah hatinya, Poppy bunga melakukan sesi pemotretan kehamilan atau yang lebih dikenal dengan maternity photoshoot.\

Perempuan 26 tahun ini pun tampak begitu cantik dengan menggunakan baju berwarna abu-abu dan putih.

Istri Mohammad Fattah Riphat ini berpose anggun memamerkan perutnya yang mulai membesar.

Ibu satu anak ini pun mengunggah momen yang membahagiakannya tersebut ke Instagram pribadinya.

"So excited to meet this little person who is half me and half the one i love (emotiocn) @fattahriphat#6monthspregnant," tulisnya sebagai keterangan foto.