196 Karateka Ikuti Bupati Tanggamus Cup 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTA AGUNG - Sebanyak 196 peserta mengikuti kejuaraan karate Bupati Tanggamus Cup 2018 di Islamic Centre, Kota Agung.

Kejuaraan ini mempertandingkan enam kategori usia, mulai dari usia dini hingga kelas di bawah 21 tahun. Mereka berasal dari 12 kontingen seluruh dojo/tempat latihan karate se-Tanggamus.

Pada akhir kejuaraan, para juara I di masing-masing kelas akan dipertandingkan kembali untuk memperebutkan best of the best.

Nantinya masing-masing kategori akan menerima piala dan dana pembinaan. Seluruh pertandingan dilangsungkan selama dua hari.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tanggamus Rizal Pahlevi berharap kejuaraan ini dapat menjaring bibit atlet potensial dan berbakat.

"Nanti mereka akan dibina lebih lanjut oleh pemerintah atau cabang olahraganya agar ke depannya dapat meraih prestasi maksimal dan mengharumkan Tanggamus di kancah nasional, bahkan internasional," ujar Rizal.

Pj Bupati Tanggamus Zainal menjelaskan, perkembangan olahraga di Tanggamus mulai bangkit. Itu terlihat pada peringkat Tanggamus di ajang Porprov VIII tahun lalu.

"Semula peringkat Tanggamus di 13, kini jadi pringkat ke-8 dari 15 kabupaten/kota di Lampung. Prestasi cabang olahraga karate memperoleh dua emas, dua perak, dan delapan perunggu," ujar Zainal. (*)