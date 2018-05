Bikin Bangga! Aksesoris Karya Anak Bangsa Dipakai Diva Legendaris Dunia Madonna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Ajang bergengsi dunia, Met Gala 2018 sudah resmi dibuka.

Pameran yang akan diadakan selama beberapa bulan ke depan itu telah melangsungkan malam penghargaannya.

Ikut hadir para artis Hollywood papan atas yang berlomba-lomba mengenakan busana terbaiknya.

Met Gala sendiri adalah event yang hampir setiap tahun diadakan.

Sebenarnya, event ini tak hanya sebatas ajang pamer gaun terbaik selebritis saja.

Event ini juga merupakan penggalangan dana bagi The Costume Institute Metropolitan Museum of Arts di New York.

Met Gala 2018 menjadi satu-satunya ajang yang selalu punya tema-tema khusus.

Rata-rata tema yang dimunculkan adalah tema yang 'out of the box'.

Misalnya saja seperti Punk: Chaos to Couture pada 2012, Manus x Machina pada 2016, sampai China: Through the Looking Glass pada 2014.

Bagi taraf Hollywood, pesta ini merupakan pestanya para selebritis tampil semenarik mungkin.

Tahun 2018, Met Gala membuat pesta yang temanya sedikit lebih menarik dari tahun sebelumnya.

