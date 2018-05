Suami Duduk dan Menunggu di Luar Kamar Istri, Alasannya Bikin Haru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pasangan suami istri bernama John dan Marci Newman telah menikah selama 18 tahun.

Hingga kini, pasangan tersebut masih saling setia dan menyayangi satu sama lain.

John dan Marci Newman memiliki seorang anak bernama Mackenna.

Dilansir TribunWow.com dari en.goodtimes.my, suatu hari Mackenna memotret ayahnya yang sedang duduk menggunakan kursi di luar kamar.

Potret tersebut kemudian diposting di media sosial Twitter.

Ternyata ada kisah mengharukan dibalik peristiwa tersebut.

Foto itu memperlihatkan John sedang duduk di luar kamar dengan pintu yang sedikit terbuka.

Ternyata John sedang menunggu istrinya yang sedang di isolasi untuk radiasi kanker.

Melihat aksi ayahnya tersebut, Mackenna pun menangis.

"My mom has to stay in her room in isolation for her cancer radiation so my dad set up a desk at her door to keep her company and I'm crying"