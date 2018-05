VIDEO - Ayam Geprek Andalas Nikmat dengan Sensasi Kriuk

Laporan Reporter Tribun Lampung Dennish Prasetya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Laper nih bingung mau makan dimana? Coba ke Warung Kuliner Andalas yang beralamat di Jl Sultan Agung No 1 (samping Rumah Makan Bagindo) Bandar Lampung yang menawarkan menu makanan dengan harga terjangkau mulai dari Rp 8.000- Rp 35.000.

Ada 10 tenant makanan di Warung Kuliner Andalas yang menawarkan berbagai menu menarik. Beberapa menu andalannya antara lain seblak, ayam geprek dower, soto Padang, bakso, mie ayam, mie tek-tek hingga nasi uduk.

Salah satu menu specialnya adalah ayam gepreknya yang lezat namun tidak terlalu pedas dan pastinya bikin nagih karena terasa garing dengan sensasi kriuk.

"Kita buka dari jam 10.00-23.00. Untuk teman nongkrong ada juga kentang goreng dan singkong crispy, kita juga akan ada Thai Tea dan sate seafood. Untuk sekarang minumannya ada es teler, es kopyor dan varian kopi mulai dari kopi Lampung, kopi arabika, kopi Aceh, Bali, Papua dan Toraja," jelasnya saat Soft Opening Warung Kuliner Andalas,

Warung Kuliner Andalas yang memiliki kapasitas hingga 80 orang ini, lanjut Coki, juga bisa menjadi tempat untuk arisan, ulang tahun, nobar dan lainnya dengan minimal transaksi Rp 300 ribu free karaoke.

"Dan semua event kita ajak untuk live selama 15 menit di Radio Andalas," imbuhnya.

Beberapa fasilitas lainnya yang ada di Warung Kuliner Andalas adalah live music setiap Kamis dan Sabtu malam ada musik khusus tembang 90an. Warung Kuliner Andalas rencananya akan lakukan grand opening satu minggu sebelum ramadan.

"Dan khusus untuk ramadan nanti kita sudah siapkan paket untuk berbuka puasa yaitu Rp 15 ribu per orang bisa pilih menunya pempek/siomay/batagor plus es kopyor atau Rp 20 ribu per pax untuk menu paket ayam geprek plus es kopyor," pungkasnya.