Satgas Berantas Halinar di Lapas Gunung Sugih, Ini Kata Kalapas Syarpani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, GUNUNG SUGIH - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung bergerak cepat menindaklanjuti arahan Menteri Hukum dan HAM.

Seperti yang diutarakan dalam rapat terbatas, bahwa lapas dan rutan harus bersih dari Halinar (handphone, pungutan liar dan narkoba).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Lampung, Edi Kurniadi mengumpulkan Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban Divisi Pemasyarakatan Kanwil Lampung bersama Satgas Kamtib Lapas Gunung Sugih menggelar operasi /sidak Halinar.

Baca: Alhamdulillah, PTPN VII Sumbang 91 Kantong Darah ke PMI Lampung

Sidak di blok hunian untuk memastikan tidak ada benda terlarang dalam lapas.

Edi menyampaikan bahwa pemberantasan Halinar adalah harga mati.

"Halinar harga mati, tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam penyelundupan barang terlarang dalam lapas baik petugas, napi dan masyarakat.

Akan ditindak tegas dan diserahkan kepada kepolisian", ujar Mantan Kalapas Klas I Cipinang, seperti dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Selasa, 8 Mei 2018 malam.

Mantan Kalapas Makasar tersebut menyampaikan bahwa Kalapas Gunung Sugih sudah memfasilitasi agar tidak terjadi penyimpangan.

"Kalapas sudah siapkan Wartelsus PAS untuk pemberantasan HP, layanan berbasi TI secara online untuk menghindari pungli, penguatan Penjagaan pintu utama untuk antisipasi barang masuk.

Jadi sekarang bagaimana kesadaran masyarakat, integritas petugas dan kemauan berubah para narapidana", tutup Edi.

Baca: 3 Tahun Layani Praktik Gugurkan Kandungan, Ini Pengakuan Mengejutkan Mbah Simpok

Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih, Syarpani berjanji akan terus mendukung upaya pemberantasan Halinar dalam lapas.

"Kami konsisten terhadap getting zero to Halinar, Pasti itu dan kami tidak main main. Terimkasih atas dukungan dan apresiasi Pak Kadivpas", kata Mantan Kasi Keamanan Lapas Cipinang tersebut.

Dalam razia masih ditemukan beberapa ikat pinggang, korek api gas, 2 unit HP, kartu remi.

Temuan tersebut langsung disita dan dimusnahkan.(*/rdi)