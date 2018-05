Nafa Urbach Blak-blakan Bagian Tubuhnya yang Besar, Netizen Terpana Kecantikannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Aktris Nafa Urbach yang kini menjanda semakin sering muncul layar kaca. Mantan istri Zack lee ini makin eksis di media sosial.

Dikenal dengan aktris berparas cantik, Nafa Urbach tak segan mengungkapkan unek-uneknya di media sosial.

Nafa bahkan sangat terbuka dan kerap memberi penjelasan kepada warganet siapa sebenarnya dia.

Seperti baru-baru ini yang ia lakukan, Nafa tak malu mengakui kalau dirinya mempunya paha yang besar.

Mengakui hal itu, ia mengaku tak berusaha untuk mengubahnya dengan operasi plastik.

Dirinya mengaku cukup bersyukur apa yang dipercayakan Tuhan-nya pada dirinya.

Nafa mengaku dirinya juga cukup cuek dalam hal penampilan.

Baca: Tak Banyak yang Tahu, Sule dan Istri Ternyata Sudah Pisah Rumah dan Pisah Ranjang Sejak 3 Bulan

Baca: Bikin Merinding! Ini Permintaan Terakhir Yudi Rospuji sebelum Tewas di Mako Brimob

Bahkan ia kerap menggunakan sendal dan tas hingga rusak, sebelum ia menggantinya.

Berikut pengakuan Nafa Urbach:

"saya besar , dan saya tipe yang gampang naik berat badan tapi yah bgtulah tdk ada yang sempurna dlm hidup ini , tapi saya tdk berusaha untuk merubahnya atau melakukan operasi plastik dsb , cukup hanya mengucap syukur dengan apa yg Tuhan percayakan dlm tubuh dan wajah saya . saya salah satu orng yg rada cuek dlm penampilan jg , sya bisa pakai satu sendal dan satu tas sampai rusak baru sy beli lagi jika sudah rusak , banyak orng sering melihat kt dr apa yg kita pakai dan memandang status sosialnya , but heii guyss kt tdk butuh pengakuan dr banyak orng . just be ur self dan gak perlu memaksakan diri untuk memuaskan dunia , jadikan dirimu nyaman dengan apa yg kau pakai dan kau punya dan terus bersyukur , Tuhan gak liat tas kamu merk apa rumah kamu di kawasan elite mana ,kamu pakai makeup atau enggak . Tuhan melihat hati kita guyss . so kecantikan dan kemolekan yg sesungguhnya adalah jika kamu bisa menghargai dirimu sendiri dan orang lain , jika cantik hatimu ,cantik juga tindak lakumu km gak perlu berparas cantik Karena Dari situ kamu sudah lebih dari CANTIKK . goodluck for @project.bhinneka @valerieethomas #kitabhinekakitaindonesia #bhinekamovement," tulisnya.

Komentar netizen: