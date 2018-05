Sudah Cerai Tapi Wajah Keduanya Mirip, Dua Seleb Ini Diminta kembali Bersatu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tamara Bleszynski rupanya menyambut baik doa dari masyarakat yang mengharapkan Ia kembali rujuk dengan Mike Lewis.

Apalagi saat ini sebuah isu tengah kencang menerma Mike tentang videonya bersama Lucinta Luna.

Banyak orang yang mendoakan agar Tamara dan Mike bersama lagi, sehingga terhindar dari gosip tak enak.

Baca: Motor Terseret Civic 200 Meter, Bapak dan Anaknya Tewas Terlebih mereka hingga kini tetap masih menjalin hubungan baik dan kompak selalu. Terlebih mereka hingga kini tetap masih menjalin hubungan baik dan kompak selalu.

Rupanya hal itu direspon baik oleh ibu dua anak itu melalui postingan akun Instagramnya.

Tamara mengaku membaca semua pesan dan komentar dari netizen.

Dia merasa kalau dirinya tak sempurna dan sudah memutuskan untuk tidak kembali bersama dengan Mike.

Akan tetapi mereka memang berkomitmen selalu saling mengkoresksi dan saling menghormati.

"Terima kasih atas semua pesan dan komentnya ttg kita. Well, we are not perfect (kita tdk sempurna)...and We are not together (kita tdk bersama) tapi kita akan selalu saling mengkoreksi dan saling menghormati.

Bercerai bukan berarti harus saling Menghindar kan? #cintakasih #terimakasih #selalubersyukur"

Namun netizen seolah tak menyerah, mereka justru melihat kalau Tamara dan Mike mirip.