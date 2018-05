Waduh Bidan Ini Buka Praktek Dental dan Kecantikan Secara Ilegal, Tapi Dipromosikan di Koran!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Baru-baru ini dunia maya digegerkan dengan seorang wanita membuka praktek dental dan kecantikan secara ilegal yang dipromosikan di sebuah media koran.



Wanita muda berinisial AS (24) merupakan lulusan kebidanan, namun ia membuka praktek klinik gigi dan kecantikan.

Di dalam tulisan yang dimuat oleh koran tersebut, pada Selasa 8 Mei 2018, AS telah mendirikan klinik dental gigi sejak tahun 2012.



Ia bercerita membuka praktek tersebut bermula menjalin kerja sama dengan seorang dokter gigi.



Praktek ilegal yang dimuat dalam koran bertajuk pengusaha muda tersebut membuat geram warganet.



Pasalnya lulusan bidan tersebut tak memiliki izin untuk melakukan praktek dokter gigi namun ia disebut dalam media tersebut sebagai pengusaha muda.

Diketahui AS membuka klinik dan dipromosikan melalu Instagram @dental_batam, melayani berbagai permasalahan gigi, memasang kawat gigi hingga suntik putih.

Berita yang dimuat dalam koran tersebut menunjukkan AS merupakan contoh bagi generasi muda untuk bisa membuka lapangan kerjanya sendiri.



Hal itu membuat warganet geram dan menjadi viral di media sosial.



Saat ini akun @dental_batam sudah terpantau nonaktif di Instagram.

Bahkan dalam berita yang dimuat, AS mengatakan bahwa pemuda pemudi kreatif dapat menghindarkan mereka dari pengaruh buruk.



"Mereka akan sibuk membangun usaha, tak akan ikut-ikutan berbuat kriminalitas," tutur AS kepada media tersebut.



Tindakan yang dilakukan AS bisa disebut sebagai malpraktek, namun malah dimuat dalam koran sebagai pengusaha muda.



Akun instagram @korbantukanggigi mengungkap praktek dan foto koran yang memuat AS dan bisnisnya dan menjadi viral, praktek AS dan pemberitaannya dalam media tersebut mendapat kecaman dari warganet.

fredyfre: coba dianterin jurnalisnya periksa ke dokter gigi beneran,. Kali aja giginya ada yg miring,.. soalnya kok tulisan kayak gitu dimuat



nerviliaputri: mungkin penulis jg dapet perawatan gratis dari mbak @alvisyahrinaa kok ga takut sih



melissamaudy: @kemenkes_ri ini mohon ditindaklanjuti. Banyak bidan alih profesi jadi tukang gigi



myladynikita: tolong tarik artikelnya dan minta maaf secara publik karena sudah memberikan informasi yg menyesatkan masyarakat.



dindaekayo: pdhl bukan bidangnya tapi buka lapak gigi, kasian pasiennya

