Ini Tampang 4 Cewek Cantik yang Minta Dinikahi Hotman Paris Secara Serentak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pengacara Hotman Paris Hutapea seringkali dikelilingi oleh sederetan wanita cantik dari berbagai kalangan.

Oleh sebab itu, ia menyebut dirinya dengan istilah 'buaya cinta' bukan 'buaya darat'.

Rasanya tidak salah jika julukan tersebut disematkan pada suami Agustianne Marbun itu.

Pada Kamis (10/5/2018), empat wanita cantik datang menemuinya ke Kedai Kopi Johny Kelapa Gading Jakarta Utara.

Saking tergila-gilanya dengan Hotman Paris, keempat wanita tersebut rela datang sejak subuh bahkan sebelum Kedai Kopi Johny dibuka.

"True story'! Mereka curhat berempat mau aku tapi harus berempat sekaligus! Mereka dari subuh nungguin saya di kopi Johny," tulis Hotman Paris dalam salah satu unggahannya.

Dari sejumlah video yang diunggah melalui akun Instagram @hotmanparisofficial pada Kamis, diketahui para wanita cantik itu minta dikawini oleh Hotman Paris. Keempatnya yakni Tyo, Dhea Indrie, Indrie Lola, dan Nia Valenia.

Namun, mereka mengajukan satu syarat yang membuat Hotman Paris kewalahan dan harus mempertimbangkannya.

Syaratnya adalah keempatnya harus dikawini secara sekaligus, tidak boleh salah satu saja di antara mereka.

"Hari ini di kopi Johny saya susah memilih. Empat wanita ini semuanya single dan mereka teman. Mereka tidak rela kalau saya hanya dengan satu orang. Mereka mau empat-empatnya saya pacarin sekaligus. Gimana aku pilihannya. Aku mau memilih salah satu nggak boleh. Mereka mengatakan all or nothing. Empat-empatnya saya pacarin bahkan saya nikahin tapi nggak boleh satu orang. Ini cerita beneran. Tyo cs," tulis Hotman Paris.