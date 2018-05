Mengejutkan, Gara-gara Lakukan Ini, Dada Lucinta Luna Disebut Sempat Busuk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pemberitaan tentang pedangdut Lucinta Luna hingga kini rupanya masih menjadi topik pembicaraan.

Pasalnya, setelah isu dirinya adalah seorang trangender Lucinta seakan ingin membuktikan jika dirinya adalah wanita tulen.

Seperti baru-baru ini Lucinta mengaku jika dirinya tengah hamil dua bulan.

Bahkan ia sempat meminum susu ibu hamil hingga melakukan potret maternity.

Tentu saja hal itu semakin membuat Lucinta disudutkan oleh haters.

Bahkan personel Duo Bunga itu dianggap terlalu halu untuk bisa hamil.

Tak berhenti sampai disitu kini Lucinta kembali membuat geger publik.

Pasalnya, baru-baru beredar tangkapan layar percakapan berbalas antara akun @lucintalunaofficial_ig dengan seseorang melalui Instagram.

Hal itu diketahui tim TribunStyle melalui akun @mak.kepo yang mengunggah screenshot tersebut pada Rabu, (9/5/2018).

Dalam percakapan itu akun @lucintalunaofficial_ig tampak menyindir seorang netter yang mengaku tak tahu siapa sosok Lucinta Luna.

Netter berakun @dhedysalon kemudian membalas dengan mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan tentang Lucinta saat melakukan operasi silikon.

Netter itu menyebutkan jika dada Lucinta sempat busuk hingga bernanah saat melakukan operasi silikon.

"Jgn sombong eh say ... inget t*** Lo pernah busuk dan bernanah gara2 silikon murah?? bentar lagi pantat Lo say udah WARNING tuh ... btr lagi kan puasa kurang2ngn halu nya ya say," tulis netter tersebut.

"Waduhh t****nya pernah busuk gegara silikon murah koi syereemm ya," tulis caption akun @mak.kepo.

Sontak saja, unggahan tersebut langsung menarik perhatian warganet.

Mereka mengaku ngeri dan kembali menghujat ketika tahu jika bagian dada Lucinta sempat busuk dan bernanah.

ermakurniawati_ : "Waduh ngeri yaa klo sampe busuk.."

nuraida_09 : "Njiiiir jijay banget idup lu @lucintaluna alias fatah."

belinda_ayra28 : "Tapi gemes jg ga si sm dia kok ga ngaku gt lo. padahal kan udah jelass bgtt bukti buktinya. knp dannn knp diaa haluuu bangett. apa yg ada di dalam otak nya. ya Allah."

oklanny : "The power of wanita palsu dmn wanita palsu seperti lucinta makin melambung namanya."

(TribunStyle.com/Desi Kris)