Lama Tak Ada Kabarnya, Artis Ini Muncul dengan Perut Bunting

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jauh dari kabar tak sedap, rumah tangga Sharena Delon dan Ryan Delon kerap menjadi idaman.

Walau telah dikarunia satu orang anak yang bernama Ryshaka, namun keduanya tetap terlihat romantis dan juga kompak.

Diketahui Sharena menikah dengan Ryan Delon pada 13 Desember 2013.

Setelah pernikahan sebelumnya dengan Taufiq Rizky harus kandas dan bercerai pada 2010 lalu.

Lama tak ada kabarnya, Sharena Delon muncul dengan kabar menggembirakan.

Melalui akun Instagram pribadinya, Sharena mengumumkan jika dirinya kini tengah berbadan dua.

Rupanya selama ini, Sharena cukup rapi dalam menyimpan kehamilan anak keduanya tersebut.

Yang tiba-tiba saja, kini Sharena telah hamil 22 minggu atau sekitar 4 bulan.

Wah, Ryshaka sudah mau punya adik nih!

"My little family is growing dari 3 mau menjadi 4.