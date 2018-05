Merambah ke Film Hollywood, Cinta Laura Ungkap Soal Besaran Honornya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Cinta Laura Kiehl (25), enggan membicarakan secara terbuka tentang honornya untuk bermain di film Target.

Pasalnya, selama ini sang ibu lah yang mengurus honor dan tawaran yang masuk untuk Cinta.

"Kalau soal payment itu bukan responsibility aku, aku kan punya manager dan manager aku itu mami aku kalau di Indonesia. Jadi kalau masalah dealing dan lain-lain dia yang urus," kata Cinta dalam jumpa pers terbatas film Target di kawasan Cik Ditiro, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Namun perempuan yang mengawali kariernya dengan membintangi sinetron Cinderella (Apakah Cinya Hanyalah Mimpi?) ini, tak memungkiri jika aktingnya di Hollywood membuat honornya di Indonesia menjadi naik.

"Yang pasti aku ngerasa apa yang sudah aku lakuin di luar, of course ngebantu (menaikkan) fee aku di sini. But, menurut aku, kenapa aku dipercaya sama production house untuk main film Target atau apapun, karena mereka tahu aku sudah punya banyak training," ucapnya.

Selain itu, selama di Amerika, Cinta juga mengambil sekolah khusus akting demi mendongkrak kualitas aktingnya.

"Kalau akting juga aku udah 3,5 tahun tinggal di LA, dan di sana aku sekolah akting. Jadi aku benar-benar bukan aktris yang 'oh aku pengin jadi aktris'. Tapi aku benar-benar training," ujarnya.

"Jadi aku enggak asal, benar-benar aku ngelatih diri aku untuk jadi aktris yang bagus," imbuhnya.

