Orangtua Tewas Mengenaskan, Inilah Momen Manis Citra Kharisma Bersama Mama Papa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sekian lama tak tedengar kabarnya, artis sekaligus presenter Citra Kharisma datang dengan berita duka.

Lewat akun Instagramnya, ia mengungkapkan kesedihan lantaran ditinggal kedua orangtuanya secara bersamaan.

"Papa mama tersayang .. selamat jalan untuk selama lamanya .. rasanya spt mimpi papa mama pergi begitu cepat, tp tnyata ini memang terjadi. Adek sayang bgt sama papa mama .. terima kasih, papa mama sudah menjadi orang tua terbaik dlm hidup adek .. smoga papa mama bahagia di samping Allah SWT .. tenang di surga terindah Allah SWT. Adek ikhlas atas kepergian papa mama, ga akan pernah putus doa utk papa mama. Adek akan berusaha mjd anak yg lebih baik lagi utk papa mama .. mhn maaf kl slama papa mama hidup, adek blom bisa sepenuhnya bahagiain papa mama papaaa mamaaaaaaa .. i miss you so much ... I love both of you so so so much *Allah ga akan kasi cobaan melebihi kekuatan umatnya .. smoga adek bisa menghadapi cobaan ini .. walau berat bgt rasanya kehilangan org tua secara bersaman, mjd yatim piatu dlm 1 hari .. Ya Allah Ya Robb .. kuatkan hambamu iniiii."

Penyebab meninggalnya orangtua Citra pun bisa dibilang sangat tragis.

Meski tak menceritakan penyebab kematian orangtuanya, kabar mengenai mama dan papa Citra ini beredar luas di media sosial.

Jasad papa mamanya ditemukan nelayan di Pantai Laguna, Kebumen, Jawa Tengah pada Rabu (9/5/18) lalu.

Orangtua meninggal secara tragis, deretan momen kebersamaan Citra Kharisma dan papa mamanya ini sekarang hanya tinggal kenangan.

1. Foto Keluarga

Momen pertama adalah foto keluarga yang diunggah Citra ke Instagram pada 25 Januari lalu.

Di foto tersebut, Citra tampak berfoto bersama suami, anak, kakak serta kedua orangtuanya.

Mereka semua terlihat kompak dalam balutan baju warna putih dan bawahan hitam.

Benar-benar potret keluarga yang bahagia ya?