5 Cara Agar Terhindari dari Stres Akibat Banyaknya Berita Tragedi di Media...

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Setiap kali membaca media sosial, kita mau nggak mau membaca apa yang terjadi di dunia juga. Seperti tragedi bom Surabaya yang terjadi belakangan ini. Semua media - dan orang - membicarakan hal tersebut.

Yang harus diingat, menurut Emotional Quotient (EQ) Trainer, Anthony Dio Martin mengatakan, jika setiap hari terus dibombardir dengan berita berbau negatif seperti tragedi, pola pikir dan emosi seseorang pun akan menjadi negatif.





Baca: GRAFIS: Perbedaan Terorisme dan Jihad

"Cara berpikirmu, memengaruhi emosimu, memengaruhi tindakanmu. Kalau kita tiap hari dibombardir hal negatif, emosi kita jadi negatif. Jadi stres lah, jengkel lah," ujar Martin, dikutip dari Kompas.com.

Baca: Alasan Mantan Bos Intel Ibaratkan Teroris Seperti Gunung Anak Krakatau

Lalu, bagaimana caranya supaya kita nggak stres saat banyak berita tragedi di media? Berikut beberapa tips menurut Stephanie Dowd, dokter psikologi di Anxiety and Mood Disorders Center of the Child Mind Institute.

Cari berita positif

Kalo kita lebih sering membaca, melihat, mendengar, atau dikelilingi hal-hal yang positif, maka pola pikir, emosi, dan suatu tindakan pun akan menjadi lebih positif dan bermanfaat.

Memang, kita nggak bakal bisa menghindari berita tragedi, namun ada baiknya kita mendapatkan informasinya dari sumber terpercaya. Batasi juga mencari gambar atau informasi dari akun-akun media sosial, dan fokuslah pada subjek yang besar, nggak terbatas pada tragedinya saja. Feature panjang sebanyak 12 halaman tentu lebih bermanfaat dibanding liputan 3 menit di televisi.

Ketahui apa yang kamu nggak boleh baca

Menjauhkan diri dari sejumlah berita nggak membuat kamu menjadi orang buruk. Bahkan, beberapa update dari tragedi sebaiknya malah nggak perlu dilihat, seperti foto korban misalnya.

Ketahuilah apa yang harus kamu baca dan yang harusnya kamu hindari dari berita tragedi. Ketahui juga apa yang baiknya di-share, dan yang sebaiknya cukup dilihat saja.