Beri Komentar Terkait Aksi Terorisme di Surabaya, Begini Kata Deddy Corbuzier

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa sih yang nggak kenal dengan Deddy Corbuzier?

Dia merupakan salah satu entertainer yang sukses berkarir di dunia hiburan.

Sekadar informasi, Deddy Corbuzier muncul pertama kali sebagai pesulap pada tahun 90-an.

Meskipun telah lama, hingga saat ini Deddy berhasil menjaga eksistensinya.

Menjadi seorang entertainer, ayah Azka Corbuzier ini juga kerap memperhatikan isu-isu atau pemberitaan yang sedang berkembang di masyarakat.

Seperti ketika baru-baru ini terjadi ledakan bom bunuh diri di Surabaya.

Tak ketinggalan, Deddy Corbuzier menjadi salah satu artis yang mengecam perbuatan biadab teroris tersebut.

Bahkan, dia mengunggah kutipan Al Quran surat Al-Maidah (5:32) di akun instagramnya.

Berikut bunyi salah satu kalimat yang dikutip oleh Deddy Corbuzier:

"Whoever kills an innocent life it is as if he has killed all of humanity (siapapun yang membunuh orang tak bersalah, seolah-olah dia telah membunuh semua manusia)."

