VIDEO - Ayam Kompo Geprek Pelangi Resto Pedasnya Mantab dengan Lelehan Keju Mozarella

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bagi anda pecinta kuliner mau coba sensasi ayam geprek kompo? Kali ini ada di lampung yakni di Pelangi Resto and Caffe Jalan Tulang Bawang No.04, Enggal, Engal, Kota Bandar Lampung.

Di sini ayam gepreknya beda dengan yang lain karena ada tambahan juga menggunakan sambal matah yang tentu pedasnya tidak diragukan lagi.

Pelangi resto buka setiap hari selama 24 jam karena berada tepat di bawah hotel Pelangi.

Penanggung jawab pelangi resto Wishnu Anata mengklai kalau ayam komponya ini beda dari yang lain.

"Ya di sini ayamnya beda dari yang lain ukuran lebih besar dan kepedasannya tidak di ragukan lagi, karena kita menggunakan cabai caplak"

Secara tampilan ayam geprek ini ditambah dengan keju mozarella yang lumer menyelimuti sambal di atas ayam gepreknya.

Selain itu ada juga nasi goreng pelangi yang tentunya mempunyai kekhasan tersendiri.

Untuk harganya tak perlu diragukan lagi mulai dari 15 ribu hingga 20 ribu rupiah. Dan saat menjelang ramadan nanti pelangi resto akan mengadakan bazar ramadan yang harganya mulai dari 5 ribuan dan ada paket makan sepuasnya all you can eat seharga Rp 38 ribu.