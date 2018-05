Wow, Wanna One Bakal Gelar Konser di Jakarta. Catat Ya, Ini Daftar Harga Tiketnya!

Poster konser Wanna One di Indonesia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Buat kamu penggemar Wanna One, ada kabar baik nih.

Sebelum idol satu ini bubar, kamu bisa melihatnya lagi.

Baca: Sedih Terhadap Kasus Bom di Indonesia, Pembalap MotoGP Jorge Lorenzo Unggah Ini di Twitternya!

Promotor IME Indonesia telah mengonfirmasi Wanna One akan datang ke Indonesia.

Wanna One akan menggelar konser bertajuk One World Tour in Jakarta.

Konser idol asuhan YMC Entertainment ini akan digelar pada 15 Juli 2018 mendatang.

Lokasi konser ini berada di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City.

Baca: Diajak Taaruf Netizen, Jawaban Pevita Pearce Ini Sangat Mengejutkan. Nggak Nyangka Banget !

Selain mengumumkan konser, IME Indonesia juga memberikan daftar harga konser Wanna One ini.

Ada 5 kelas buat kamu yang ingin menonton konser Wanna One ini.

Pertama yaitu VIP yang berada di bagian depan, harganya Rp. 3.500.000.

Kedua yaitu CAT1 dengan harga Rp. 2.400.000.

Baca: Ditanya Netizen Alasan Angga Wijaya Selingkuh, Jawaban Dewi Perssik Maj Jleb Banget!

Ketiga yaitu CAT2 dengan harga Rp. 1.800.000.