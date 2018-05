Alasan di Balik Motif Loreng Seragam Tentara di Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anda pasti pernah bertanya-tanya mengapa warna seragam tentara rata-rata berwarna loreng-loreng hijau?

Ya, tak hanya di Indonesia.

Tentara di negara-negara lain di dunia juga identik dengan seragam bermotif loreng.

Bukan asal atau sembarangan. Ternyata, latar belakang motif loreng ini adalah sebagai upaya kamuflase.

Sebelumnya, tak hanya untuk keperluan di medan perang, manusia telah memiliki kesadaran kamuflase untuk hal-hal lainnya.

Mengutip Caitlin Hu dalam artikelnya "The Art and Science of Military Camouflage", pemburu asli Amerika mengenakan kulit kerbau untuk mendekati mangsa mereka.

Sementara, pemburu di Irlandia menutupi diri dengan potongan-potongan sikat dan ranting untuk menyatu dengan pepohonan.

Pada masa Julius Caesar, kapal-kapal disamarkan dengan lilin biru laut.

Selama Perang Sipil AS, kapal-kapal dicat kabut abu-abu.

Dengan cara pikir yang sama, seragam tentara pun dirancang agar mampu berkamuflase.