Bantu Masayarakat,  Polres Lampura Dan Bulog Gelar Operasi Pasar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Polres Lampung Utara bekerja sama Badan Urusan Logistik (Bulog) subdivre Lampung Utara menggelar operasi pasar, Rabu (16/5). Kegiatan berlangsung di pasar Central Kotabumi, Lampung Utara.

Kapolres Lampung Utara AKBP Eka Mulyana mengatakan pihaknya menggelar operasi pasar guna menyetabilkan harga sembilan bahan pokok, yang biasanya merangkak naik menjelang puasa Ramadan dan Idul Fitri. “Hari ini pelaksanaan hari ketiga operasi pasar,” ujarnya.

Untuk komoditas yang dijual, tepung terigu Rp 7.900 per kilogram sedangkan harga di pasar Rp 8.300 per kilogram. Kemudian beras dengan kualitas medium di jual Rp 9 ribu per kilo, harga di pasar Rp 10.500 per kilogram. Minyak goreng kemasan dijual Rp 11.800 per kilogram, yang harga jualnya di pasar Rp 12.500 per kilogram. “Harga jualnya lebih murah Rp 400 hingga Rp 1.500,” katanya.

Operasi pasar sudah dilaksanakan di Pasar Central dan Pasar pagi Kotabumi