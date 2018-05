Diajak Nikah Seorang Pria, Artis Cantik Ingin Taaruf dengan Syarat Ini

Laporan Wartawan TribunSolo.com, Rifatun Nadhiroh

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Sosok artis cantik satu ini namanya melejit semenjak ia membintangi film berjudul "Lost in Love".

Ya, ia adalah Pevita Pearce.

Wanita kelahiran 6 Oktober 1992 ini pernah menjalin kasih dengan Nino RAN, Bara Tampubolon. Indra Priawan Djokosoetono hingga dikabarkan dekat dengan Mike Lewis.

Meski sejumlah pria pernah santer dikabarkan dengannya, sayangnya hingga kini belum ada yang membuat Pevita ingin mantap melepas masa lajangnya.

Namun baru-baru ini, Pevita membuat penggemarnya heboh lantaran ia berminat untuk diajak taaruf.

Hal itu diketahui dari salah satu postingannya di Instagram baru-baru ini.

Pevita mengunggah potret dirinya dalam balutan dress berwana hitam.

"My face when I think about kecoa," tulis Pevita di keterangan fotonya.

Postingan itu tentu ramai dikomentari netizen.