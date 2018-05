Krisdayanti Hadiri Acara Pernikahan, Netizen Bingung Mana Pengantin Wanitanya

Laporan wartawan Grid.ID, Dewi Lusmawati

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Siapa yang tak kenal diva pop Indonesia Krisdayanti.

Ibunda Aurel Hermansyah ini memang selalu menjadi pusat perhatian.

Tak hanya karena suara emasnya.

Krisdayanti atau biasa disapa KD ini kerap jadi pusat perhatian karena penampilannya.

Seperti yang terjadi baru-baru ini ketika KD datang ke pernikahan sepasang pengantin.

Menurut pantauan Stylo Grid.ID dari foto yang diunggah akun Instagram @krisdayantilemos, ibu empat anak itu terlihat glamor dalam balutan ball gown megah.

Gaun berwarna gold itu juga memiliki model illusion neckline bertabur rhinestone berkilauan, yang membuat penampilannya kala itu terlihat semakin memikat.

Tak heran jika penampilannya langsung mencuri perhatian para netizen.

Penampilan stunning dan mempesona Krisdayanti justru membuat netizen negeri sebrang, Malaysia salah fokus.

Pasalnya, pakaian yang ia kenakan dalam acara tersebut cenderung lebih glamor dari sang mempelai perempuan.

Dilansir Grid.ID dari akun Twitter @FaizulArslee mengunggah sebuah foto pada 15 Mei 2018.

Lihat gambar di Twitter Bohjan @FaizulArslee Perempuan : Baju aku kenalah grand masa sanding nnt & mekap kena on point barulah org nmpk aku ni Pengantin. And please kawan2 jgn overshadow pengantin ye.



Kris Dayanti : How Do I Look?

"Perempuan : Baju aku kenalah grand masa sanding nnt & mekap kena on point barulah org nmpk aku ni Pengantin. And please kawan2 jgn overshadow pengantin ye.

Kris Dayanti : How Do I Look?," tulis @FaizulArslee dalam unggahannya.

Benar saja, dalam foto yang diunggah gaun dan make up yang dikenakan Krisdayanti terlihat lebih mencolok dari pengantin wanita.

Beragam komentar netizen Malaysiapun bermunculan terkait foto tersebut.

"Kamu harusnya melingkari ⭕️ pengantin wanita. Saya hampir tak bisa melihatnya," tulis @aribahabdullah dalam bahasa inggris.

"Kalau dia tetamu memang mempelai makan hati. kalau dia penghibur, it's just her persona. hahaha...kalau artis Malaysia memang dah kene rejam/lontar jamrah," ujar @DonFarahin.

"Kenapa mcm complicated sangat gambar ni. Mcm too much gloss liplap liplappp meriah betuiii," sambung @_ainsuhaimi.

"Kris Dayanti ni memang dari muda sampai sekarang aku rasa dia bae af. Hm, macam-macam dah fikir apa nak buat kalau jadi gf," ujar @AArBukhari.

"Tu nk pegi wedding ke nak pegi prom night ke nak pegi met gala ????," sambung @ndranad.

"Kita kan kalah pengantin????????," ujar @Tiaratina3.

Sementara itu sang pengantin pria nampaknya terkejut melihat foto pernikahannya menjadi viral.

"Lol why is my wedding photo here ???????? (Lucu kenapa foto pernikahanku ada di sini)," tulis @gamabibirmerah.

Foto yang diunggah @FaizulArslee tersebut menjadi viral dan telah dibagiakan melalui retweet sebanyak lebih dari 9,2 ribu kali.(*)