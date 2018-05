Pelanggan sangat Mengeluhkan Kondisi Sinyal Three yang Terputus

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka A Solihin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - YTH Manajemen Three (3). Saya pelanggan Three sangat mengeluhkan kondisi sinyal yang kerap menghilang selama dua hari ini, tepatnya 9-10 Mei di wilayah Perum BKP Blok O, Kemiling Permai, Kemiling, Bandar Lampung.

Baca: BERITA FOTO - Hati hati, Ada Lubang Menganga di Jl Sudirman Kotabumi

Pasalnya, sinyal benar-benar hilang sehingga saya tidak bisa berkomunikasi baik menggunakan layanan via BBM, WA, telepon dan lainnya.

Baca: Mahasiswa Tawarkan Pacarnya ke Pria Hidung Belang, Alasannya Bikin Geleng-geleng

Kondisi sinyal hilang muncul ini biasanya terjadi pada waktu sore dan malam hari. Padahal, sebelum-sebelumnya jaringan Three sangat lancar dan baik di sini.

Mohon solusinya Pak, soalnya nomor Three saya ini benar-benar saya gunakan untuk bekerja. Terima kasih atas perhatiannya.

Pengirim: +6289517336xxx

Sinyal Three Telah Kembali Normal

MENANGGAPI keluhan pelanggan nomor 08951733XXXX di Tribun Lampung mengenai sinyal Three, kami mohon maaf atas ketidaknyaman yang terjadi. Saat ini sinyal Three telah kembali normal dan pelanggan dapat kembali menggunakan layanan Three.

Kami ucapkan terima kasih atas kesetiaanya menggunakan layanan telekomunikasi Three. Jika pelanggan mengalami kendala layanan Three dan ingin memberikan masukan, silakan menghubungi 3Care agent kami di di nomor 123 dari nomor Three atau 08964400123, atau chat langsung 3Care agent kami melalui aplikasi bima+, WA di nomor 08999800123,, BBM Pin 24F1E25C, dan email ke 3care@three.co.id.

JULANDI GEORGE F

Head of Customer Engagement & Operations

PT Hutchison 3 Indonesia