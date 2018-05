Tak Kalah dengan Al Ghazali, Potret Masa Muda Irwan Mussry Bikin Decak Kagum Kaum Hawa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Nama Irwan Mussry mulai menjadi sorotan sejak ia dikabarkan menjalin hubungan dengan Maia Estianty.

Meski keduanya tak mengumbar hubungan mereka di hadapan publik, Maia dan irwan kerap tercyduk mendatangi acara bersama-sama.

Keduanya pun diam-diam sering menikmati liburan di luar negeri.

Bahkan, belakangan ini Irwan dikabarkan akan segera menikahi janda dari Ahmad Dhani itu.

Namun, siapa sangka Irwan kini rupanya kembali menjadi sorotan karena foto yang diunggahnya.

Seperti dilansir tim TribunStyle melalui akun Instagram Irwan, ia mengunggah foto yang cukup mengejutkan.

Rabu (16/5/2018) pengusaha sukses itu mengunggah foto dirinya di masa muda.

Irwan tampak begitu tampan dengan mengenakan kemeja hitam kotak-kotak.

Pada foto itu tampak Irwan yang tengah berpose dengan Janet Jackson.

Melalui captionnya, Irwan mengucapkan selamat ulang tahun kepada penyanyi asal Amerika Serikat itu.

"A prominent figure in pop culture for more than three decades, with some of the most elaborate stage performances and amazing stage presence. Wishing a happiest 52nd birthday to the ever talented @janetjackson," tulis Irwan.