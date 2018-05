Artis Cantik Ini Blak-blakan Pernah Minum Obat Peluruh Kehamilan dan Dikiret, Ini Alasannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan artis Sharena Gunawan dan Ryan Delon.

Pasalnya, pasangan yang hampir tak pernah kena gosip miring ini akan segera menyambut kelahiran anak kedua mereka.

Baca: Postingan Umi Pipik Jadi Sorotan, Sampai-sampai 2 Artis Cantik Ini Ikut Beri Komentar

Sharena menikah dengan Ryan Delon pada 13 Desember 2013.

Sebelumnya, Sharena pernah menikah dengan Taufiq Rizky.

Namun pernikahan pertamanya itu kandas dan bercerai pada 2010 lalu.

Menginjak tahun kelima pernikahannya dengan Ryan, Sharena kini makin terlihat bahagia.

Apalagi ia telah dikaruniai seorang putra bernama Ryshaka Dharma Situmeang.

Kini keduanya siap memberikan adik untuk sang putra.

Shareena telah hamil 22 minggu atau sekitar 4 bulan.

Kabar bahagia itu diungkap Shareena dan Delon di akun Instagram masing-masing.

Baca: Jadwal MotoGP Prancis 2018 di Sirkuit Le Mans, Siaran Langsung Trans7 Minggu Malam

Baca: Kisah Mengharukan Bocah 13 Tahun Asal Indonesia yang Tewas Membela ISIS

Baca: Anak Nadya Almira Sakit dan Pakai Baju Bekas Usai Dipulangkan dari Istri Baru Ayahnya

"My little family is growing dari 3 mau menjadi 4.