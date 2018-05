Chandra Superstore Sediakan Kue Kering Mulai dari Rp 39.500 per Toples

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Memasuki bulan Ramadan, Chandra Superstore Tanjungkarang menghadirkan kebutuhan masyarakat terlengkap.

Salah satunya adalah dengan menghadirkan parsel lebaran mulai dari harga Rp 225 ribu yang isinya bahan makanan sampai dengan barang pecah belah dalam kemasan cantik maupun bentuk parsel boks.

Baca: Asyik, Diskon 10 Persen Koleksi Lea dan Levis di SOGO Branded Store

Staf Promosi Chandra Afrida mengatakan, Chandra Superstore juga menyediakan pilihan kue kering khas lebaran mulai dari Rp 39.500 per toples, aneka kacang, permen jelly, cokelat dan masih banyak yang lainnya. Ada juga paket kue isi 6 toples mulai dari Rp 54.000.

"Kemudian ada juga paket kue dari produk Kartika dengan harga Rp 99.000 isi 3 dan Rp 189.000 isi 5. Nah di area kafetaria, kita juga sediakan banyak varian menu takjil untuk buka puasa harganya mulai dari Rp 2.000 - 15.000 per pack," jelasnya, Kamis (17/5).

Baca: Hypermart Beri Promo Spesial Produk Kebutuhan Puasa Selama Tiga Hari

Beberapa jenis makanan takjil yang ada antara lain martabak kentang telur, martabak garing, pisang garing, bacang, kue bolu, lemper, pempek, otak otak, rujak tahu, lenggang, lumpia, pacar cina, kembang tahu, asinan, salad, jus buah dan masih banyak kue tradisional, bubur dan aneka es lainnya.

Masih di area kafetaria, disediakan pula pilihan sayur matang, lauk matang serta aneka sate seafood. Sayur satu porsinya dibanderol dengan harga Rp 25 ribu dan aneka lauk (ayam, daging) Rp 50 ribu per porsi, ikan per pieces Rp 15. 000. Ada pula aneka pindang salmon dan tenggiri Rp 30 ribu per porsi. (ana)