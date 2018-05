Tak Lagi Muncul di Sinteron Siapa Takut Jatuh Cinta, Artis Ini Ungkap Alasan yang Bikin Haru

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penggemar sinetron 'Siapa Takut Jatuh Cinta' atau STJC pasti sudah tidak asing dengan aktor tampan asal Filipina, Teejay Marquez.

Beperan sebaga Sean, kehadiran Teejay melengkapi deretan pemeran ganteng di STJC.

Bersanding dengan aktor muda Verelle Bramasta dan Byan Domani, Teejay berhasil membuat fans STJC sumringah.

Namun, akhir-akhir ini Teejay tidak terlihat di beberapa episode STJC.

Hal ini pun membuat para penggemarnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi.

Melalui unggahan terbarunya di akun sosial media Instagram, Teejay pun menyatakan alasannya tidak tampil lagi di STJC.

"Untuk kalian semua yang bertanya pada ku kenapa aku gak kelihatan lagi di STJC."

"Aku pergi dari Indonesia untuk sementara waktu."

"Karna ibu ku sedang sakit, dan aku harus menemani dan merawatnya."

"Tenang aja guys aku akan kembali."

"Pasti nya aku akan kangen kalian semua."

"Terima kasih ya atas dukungan kalian semua."

Dari pantauan TribunSolo.com, kolom komentar unggahan tersebut pun ditutup.

Namun doa dan dukungan dari penggemarnya terlihat membanjiri unggahan Teejay yang lain.

@lily_apl_syarieflatuconsina: Cepet balik yaaaa. semoga ibu kamu cepet sembuh juga ,, amin.

@aribahnajwa: Get well soon mama teejay.

@stevanielim10: gws teejay to your mam.

@dinda_m_aulia: Semoga ibu nya kak Teejay cepat sembuh ya.

@anisdwilestari12: Cepat sembuh buat ibunya @teejaymarquez.