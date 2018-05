MU vs Chelsea - Siaran Langsung Babak Final Piala FA 2018!

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Jadwal live streaming Supper Soccer TV Chelsea vs Manchester United Sabtu, 19 Mei 2018. Final Piala FA 2018 The Blues vs The Red Devils malam ini!

Manchester United akan menghadapi musuh terbesarnya Chelsea pada hari Sabtu (19/5/2018) pukul 23.15 WIB malam ini.

Laga ini merupakan kelanjutan dari babak final Piala FA tahun 2018.

Rencananya pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Wembley.

Kedua tim sama-sama berambisi untuk menang demi meraih trofi musim ini.

Mengingat keduanya belum mengantongi gelar apapun.

Final malam ini juga merupakan edisi ketiga final Piala FA yang mempertemukan Manchester United vs Chelsea.

Sebelumnya, keduanya pernah bertemu di final Piala FA musim 1993/1994 dan 2006/2007.

Hasilnya pun cukup berimbang.

The Red Devils sukses menjuarai final tahun 1994.

Sementara Chelsea menjadi juara di tahun 2007.

Bagi The Blues, laga malam nanti merupakan babak final beruntun dalam dua musim terakhir.