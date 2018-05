(VIDEO) Penyiar Cantik Ini Klaim Radio Masih Ada Pendengarnya. Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Lampung Jelita Dini Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Radio masih bertahan dan masih ada pendengar. Begitu pesan disampaikan Selvi Darsan, penyiar Radio Sonora 96,0 FM.

Hal itu disampaikannya terkait persepsi banyak orang menyampaikan, radio sudah ditinggalkan pendengar.

Alasan utamanya adalah perkembangan teknologi informasi semisal internet dan ponsel pintar membuat banyak orang mudah up to date lagu terbaru, bahkan mengunduhnya tanpa harus mencari informasi terkini via radio.

"Secara ngga langsung pendengar masih ada. Sambil berkendara di mobil, ada yang dengar radio. Saat ini ada aplikasi musik online, tapi ngga setiap waktu orang punya kuota. Apalagi orang pasti bosen playlistnya itu-itu terus," ujar Selvi.

Menurut gadis kelahiran Bandar Lampung, 20 September 1992 ini, radio kekinian terus berinovasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Kekinian, radio bukan sekadar memutar lagu semata, tapi ada informasi gress seputar ekonomi, teknologi, nasional. internasional, bahkan showbizz.

"Jadinya kita ngga takut kalah sama internet. Karena kita juga ikutin perkembangan YouTube, Path Twiter, Instagram, Facebook. Live streaming juga ada," ujar Selvi.

Awal mula perkenalan gadis ini ke dunia radio dimulai 2014 lalu saat masih berstatus mahasiswa. Radio Sonora menjadi pijakan perdana Selvi meniti karir sebagai penyiar radio sampai saat ini.

Ia mengatakan, tidak memiliki pengalaman sebagai penyiar radio. Hanya sebatas sebagai pendengar salah satu radio swasta kala ia masih berseragam putih abu-abu.

"Justru saat diterima dan ditraining itu jadi pengalaman pertama dan banyak belajar. Diajarin banyak misal gimana cara talkshow, baca eclips secara benar. menggunakan beberapa komputer dalam satu siaran, dan berbicara baik dan benar," kenangnya

Lulusan FKIP Matematika Universitas Lampung ini menyampaikan, menemukan passion bekerja di stasiun radio.

"Saya pernah nyambi kerja juga di tempat lain, tapi ternyata nyaman disini karena kekeluargaannya. Jadi sekarang fokus disini (penyiar radio) saja, plus nyambi MC," jelas Selvi. (*)